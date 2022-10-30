«Торонто» уступил «Лос-Анджелесу», у Самсонова 25 сейвов

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джон Таварес и Пьер Энгвалл, вратарь Илья Самсонов отразил 25 бросков. У «Кингз» шайбы на счету Адриана Кемпе, Виктора Арвидссона, Габриэля Виларди и Кевина Фиалы.

В другом матче «Баффало» в овертайме обыграл «Чикаго» — 4:3.

«Торонто» с 9 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 10 очками — на шестой строчке Запада.