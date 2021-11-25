«Торонто» в гостях победил «Лос-Анджелес»

«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.

Голы в «Мэйпл Ливз» гостей забили Александр Керфут, Пьер Энгвалл, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Джейсон Спецца и Майкл Бантинг.

У «Кингз» отличились Виктор Арвидссон и Шон Дурзи.

«Лос-Анджелес» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» — четвертый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Керфут — 3 (Каше, Симмондс), 4:30 — 0:1. Арвидссон — 3 (бол., Дурзи, Копитар), 21:21 — 1:1. Энгвалль — 2 (Симмондс, Сандин), 23:19 — 1:2. Таварес — 9 (Нюландер, Броди), 25:26 — 1:3. Мэттьюс — 8 (Таварес, Броди), 33:16 — 1:4. Спецца — 4 (бол., Сандин, Энгвалль), 35:36 — 1:5. Бантинг — 5 (Сандин, Мэттьюс), 43:59 — 1:6. Дурзи — 1 (бол., Арвидссон, Кемпе), 56:07 — 2:6.

Вратари: Куик — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (10+13+9) — 38 (15+12+11).

Наши: — - -.

25 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.