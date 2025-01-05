«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на своем льду победил «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

У «Кингз» шайбы забросили Майки Андерсон и Адриан Кемпе. Автором единственного гола «Лайтнинг» стал Виктор Хедман.

«Лос-Анджелес» расположился на 4-й строчке Западной конференции с 51 очком, «Тампа-Бэй» с 42 очками идет 7-й на «Востоке».