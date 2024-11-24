«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 25 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 21 очком — на десятой строчке.