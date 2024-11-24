«Лос-Анджелес» дома победил «Сиэтл»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1.

На шайбы Адриана Кемпе и Куинтона Байфилда гости ответили точным броском Брэндона Монтора.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 25 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 21 очком — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кемпе — 10 (Тюркотт, Копитар), 24:19 — 1:0. Байфилд — 3 (бол., Фиала, Копитар), 26:03 — 2:0. Монтур — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 58:26 — 2:1.

Вратари: Риттих — Даккорд (56:25 — 58:26, 58:39).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (4+12+5) — 20 (5+7+8).

Наши: Гавриков (25.19/0/0) — -.

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