«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Голы «Блюз» забили Джейк Нейберс и Роберт Томас. У «Кингз» отличились Куинтон Байфилд и Тревор Мур.

Победный буллит «Блюз» также на счету Роберта Томаса.

«Сент-Луис» с 66 очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке Западной конференции — 71 очко.