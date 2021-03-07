«Лос-Анджелес» победил «Сент-Луис», Тарасенко впервые сыграл после травмы

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко провел первый матч в сезоне после травмы и закончил встречу с 4 бросками в створ и показателем полезности «-2».

После этого матча «Лос-Анджелес» с 25 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 31 очком — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Перрон — 10 (Шенн, Данн), 0:25 — 0:1. Уокер — 1 (Блэй, Бортуццо), 4:38 — 0:2. О`Райлли — 8 (бол., Шенн, Перрон), 11:05 — 0:3. Копитар — 5 (Иафалло, Андерсон), 13:08 — 1:3. Копитар — 6 (бол., Иафалло, Даути), 38:09 — 2:3. Лафф — 1 (Копитар, Рой), 39:49 — 3:3. Кемпе — 6, 61:45 — 4:3.

Вратари: Куик — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+8+11+3) — 25 (11+8+6+0).

Наши: — - Тарасенко (15.51/4/-2).

7 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.