«Сент-Луис» в овертайме победил «Лос-Анджелес», уйдя от поражения на 60-й минуте

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» отличились Джефф Картер и Дастин Браун, гости ответили дублем Дэвида Перрона, который забросил вторую шайбу на 60-й минуте встречи, и голом Майка Хофманна.

После этого матча «Сент-Луис» с 30 очками расположился на первом месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 23 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Перрон — 8 (бол., О`Райлли, Шенн), 2:08 — 0:1. Картер — 5 (Атанасиу, Бьернфот), 36:41 — 1:1. Браун — 12 (бол., Копитар), 40:37 — 2:1. Перрон — 9 (О`Райлли, Хоффман), 59:16 — 2:2. Хоффман — 7 (Крюг, О`Райлли), 61:30 — 2:3.

Вратари: Петерсен — Хуссо (57:40 — 59:16).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (12+8+10+0) — 22 (6+5+10+1).

6 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.