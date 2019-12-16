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«Лос-Анджелес» сделал заявление по ситуации с Ковальчуком

20:25
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«Лос-Анджелес» подтвердил, что клуб выставил на драфт отказов нападающего Илью Ковальчука.

«Илья Ковалчьук покинул клуб и выставлен на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Контракт 36-летнего игрока будет учитываться под потолком зарплат в этом и следующем сезоне, так как Ковальчук старше 35 лет. Однако клубу уже не придется платить ему реальные деньги. Клуб выплатил все бонусы.

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