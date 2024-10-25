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Сегодня, 08:25

«Лос-Анджелес» нанес «Сан-Хосе» восьмое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Дубль оформил нападающий хозяев Уоррен Фогеле. Еще одну шайбу забросил Джордан Спенс. Дубль у гостей на счету Микаэля Гранлунда.

«Лос-Анджелес» (10 очков) поднялся на шестое место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (2) потерпел восьмое поражение подряд на старте сезона и замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Спенс — 1 (Мур, Дано), 4:31 — 1:0. Фогеле — 2 (Лафферье), 8:47 — 2:0. Фогеле — 3 (Лафферье, Кларк), 11:36 — 3:0. Гранлунд — 2 (бол., Томпсон, Веннберг), 30:05 — 3:1. Гранлунд — 3 (бол., Томпсон, Веннберг), 59:00 — 3:2.

Вратари: Риттих — Блэквуд.

Штраф: 19 — 11.

Броски: 30 (17+7+6) — 26 (7+7+12).

Наши: Гавриков (25.21/0/+1) — Гущин (11.11/0/0), Костин (5.09/0/0).

25 октября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18146 зрителей.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 10 5 5 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Питтсбург 8 3 5 7
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Оттава 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Детройт 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Лос-Анджелес 8 4 4 10
3 Вегас 7 4 3 9
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
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7 Эдмонтон 7 2 5 5
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