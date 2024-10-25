«Лос-Анджелес» нанес «Сан-Хосе» восьмое поражение подряд

«Лос-Анджелес» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Дубль оформил нападающий хозяев Уоррен Фогеле. Еще одну шайбу забросил Джордан Спенс. Дубль у гостей на счету Микаэля Гранлунда.

«Лос-Анджелес» (10 очков) поднялся на шестое место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (2) потерпел восьмое поражение подряд на старте сезона и замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Спенс — 1 (Мур, Дано), 4:31 — 1:0. Фогеле — 2 (Лафферье), 8:47 — 2:0. Фогеле — 3 (Лафферье, Кларк), 11:36 — 3:0. Гранлунд — 2 (бол., Томпсон, Веннберг), 30:05 — 3:1. Гранлунд — 3 (бол., Томпсон, Веннберг), 59:00 — 3:2.

Вратари: Риттих — Блэквуд.

Штраф: 19 — 11.

Броски: 30 (17+7+6) — 26 (7+7+12).

Наши: Гавриков (25.21/0/+1) — Гущин (11.11/0/0), Костин (5.09/0/0).

25 октября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18146 зрителей.