«Лос-Анджелес» победил «Сан-Хосе», российский вратарь Мельничук дебютировал в НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Шаркс» все два гола зыбил Томаш Гертл, а российский защитник Николай Кныжов отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

За «Сан-Хосе» свой первый матч сыграл российский голкипер Алексей Мельничук. Он вышел на лед вместо Мартина Джонса, пропустившего шесть шайб.

Для 22-летнего Мельничука это дебют в НХЛ. Он впервые сыграл в АХЛ 7 февраля и успел провести два матча.

Россиянин подписал контракт с «Акулами» перед началом сезона. Мельничук в нынешнем сезоне успел провести за «Торпедо» 14 игр в КХЛ, отражая в среднем 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,68.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)

Голы: Копитар — 4 (бол., Даути, Браун), 2:47 — 1:0. Грундстрем — 3 (Андерсон-Долан, Странд), 9:25 — 2:0. Вагнер — 2 (Бьернфот), 12:42 — 3:0. Хертл — 4 (Кныжов, Власик), 16:25 — 3:1. Хертл — 5 (бол., Кутюр, Карлссон), 37:49 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Мур, Грундстрем), 44:51 — 4:2. Иафалло — 3 (Кемпе, Даути), 45:58 — 5:2. Картер — 2 (бол., Копитар, Даути), 46:56 — 6:2.

Вратари: Петерсен — Джонс (Мельничук, 50:49).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 31 (7+12+12) — 31 (10+7+14).

Наши: — - Кныжов (16.09/1/+1).

12 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.