«Лос-Анджелес» в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе»

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«Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В составе «Кингз» шайбы на счету Филлипа Дано и Джарета Андерсона-Долана.

У «Шарскс» забивали Тимо Майер и Кевин Лабанк.

Победный буллит реализовал форвард «ЛА» Тревор Мур.

«Кингз» набрали 39 очков и занимают 4-е место на Западе. «Сан-Хосе» — 13-е с 26 очками.