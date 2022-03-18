«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», у Барабанова «-1»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:0.

Отличились Анже Копитар, Филлип Дано и Адриан Кемпе. Форвард «Шаркс» Александр Барабанов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Лос-Анджелес» с 76 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Копитар — 16 (бол., Дурзи), 26:57 — 1:0. Дано — 18 (Дурзи, Мур), 36:27 — 2:0. Кемпе — 26 (п.в.), 57:03 — 3:0.

Вратари: Петерсен — Раймер (56:37 — 57:03).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 27 (10+14+3) — 29 (6+14+9).

Наши: — - Барабанов (14.23/0/-1).

18 марта. Лос-Анджелес. Staples Center. 13 137 зрителей.