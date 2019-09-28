«Лос-Анджелес» с Ковальчуком обыграл «Вегас»

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» — 2:3. На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука 3 броска в створ за 16.09 на льду (4.24 — в большинстве). Николай Прохоркин не играл.

Форвард хозяев Валентин Зыков нанес 2 броска и совершил 1 силовой прием за 15.55 (3.52 — в большинстве).

НХЛ. Контрольные матчи

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Амадио — 4 (Льюис, Рой), 9:28 — 0:1. Иафалло — 1 (бол., Даути, Копитар), 11:48 — 0:2. Штястны — 1 (бол., Икин, Пачоретти), 44:24 — 1:2. Макнэбб — 2 (Пачоретти, Штястны), 45:38 — 2:2. Клиффорд — 1 (Уокер), 51:01 — 2:3.

Вратари: Флери (58:32) — Куик.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 42 (12+21+9) — 29 (14+8+7).

Наши: Зыков (15.55/2/0) — Ковальчук (16.09/3/0).

28 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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