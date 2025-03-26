«Лос-Анджелес» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионата НХЛ в ночь с 25 на 26 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.cоm Арене» в Лос-Анджелес (штат Флорида, США) и начнется в 5.30 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кингз» набрали 87 очков в 69 играх и занимают пятое место в Западной конференции. «Рейнджерс» располагаются на 10-й строчке на «Востоке» (у команды — 74 очка в 71 встрече).

