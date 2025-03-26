Хоккей
26 марта, 08:12

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Кузьменко отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

На гол Джей Ти Миллера «Кингз» ответили точными бросками Кевина Фиалы, оформившего дубль, и Филиппа Дано, Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32.

В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 70 матчей, в которых набрал 75 (31+44) очков.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 89 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 74 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Д. Миллер — 18 (Лафренье, Шнайдер), 22:10 — 0:1. Фиала — 27 (бол., Кузьменко, Копитар), 30:54 — 1:1. Дано — 7 (бол., Мур, Фогеле), 37:48 — 2:1. Фиала — 28 (п.в.), 59:44 — 3:1.

Вратари: Кемпер — Шестеркин.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 33 (8+11+14) — 24 (2+14+8).

Наши: Гавриков (22.11/0/0), Кузьменко (17.43/0/0) — Панарин (20.52/3/-1).

26 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости