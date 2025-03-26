«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Кузьменко отметился результативной передачей
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.
На гол Джей Ти Миллера «Кингз» ответили точными бросками Кевина Фиалы, оформившего дубль, и Филиппа Дано, Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32.
В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 70 матчей, в которых набрал 75 (31+44) очков.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 89 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 74 очками — на 10-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Д. Миллер — 18 (Лафренье, Шнайдер), 22:10 — 0:1. Фиала — 27 (бол., Кузьменко, Копитар), 30:54 — 1:1. Дано — 7 (бол., Мур, Фогеле), 37:48 — 2:1. Фиала — 28 (п.в.), 59:44 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Шестеркин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 33 (8+11+14) — 24 (2+14+8).
Наши: Гавриков (22.11/0/0), Кузьменко (17.43/0/0) — Панарин (20.52/3/-1).
26 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -