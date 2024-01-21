«Рейнджерс» на выезде уступили «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победу «Кингз» принесли голы Кевина Фиала и Куинтона Байфилда. У гостей единственную шайбу забросил Крис Крайдер.

Российский нападающий «Нью-Йорк» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой встрече.

«Лос-Анджелес» набрал 52 очка за 43 игры и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» занимают третью позицию в таблице Восточной конференции (58 очков после 45 матчей).