«Лос-Анджелес»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

Основная информация о клубе «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Лос-Анджелес Кингз»

Город: Лос-Анджелес, штат Калифорния (США)

Год основания: 1967

Главный тренер: Питер Лавиолетт

Капитан: Дрю Даути

Домашняя арена: «Крипто.ком-Арена»

Конференция: Западная

Дивизион: Тихоокеанский.

«Лос-Анджелес»: достижения и результат в сезоне-2025/26

«Кингз» дважды выигрывали Кубок Стэнли — в 2012 и 2014 годах.

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес» одержал 35 побед, потерпел 27 поражений в основное время и 20 — за его пределами, набрал 90 очков и занял 4-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Кубке Стэнли команда выбыла в первом раунде.

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27

«Лос-Анджелес» начнет сезон гостевой встречей с «Колорадо» 30 сентября по североамериканскому календарю. В Москве матч пройдет 1 октября и начнется в 5.00. Первый домашний матч «Кингз» сыграют против «Флориды».

Заключительная встреча регулярного чемпионата состоится на выезде против «Вегаса» 10 апреля по североамериканскому времени — 11 апреля в 5.30 мск.

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в октябре 2026

1 октября. 5.00. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»

4 октября. 5.00. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

7 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Флорида»

11 октября. 5.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

14 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

18 октября. 4.00. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

21 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

23 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»

24 октября. 22.30. «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»

27 октября. 2.00. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»

28 октября. 3.00. «Чикаго» — «Лос-Анджелес»

30 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Оттава»

31 октября. 23.00. «Лос-Анджелес» — «Баффало».

Главный тренер «Лос-Анджелеса»

Питер Лавиолетт возглавил «Кингз» летом 2026 года. Сезон-2026/27 станет для него первым на посту главного тренера команды.

Перед стартом чемпионата новым капитаном «Лос-Анджелеса» стал Дрю Даути. Он сменил завершившего карьеру Анже Копитара.

Российские хоккеисты «Лос-Анджелеса»

Артемий Панарин — нападающий.

Панарин включен в стартовую активную заявку «Кингз». Российский защитник Кирилл Кирсанов перед началом сезона был отправлен в фарм-клуб «Онтарио Рейн» из АХЛ.

«Лос-Анджелес»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27