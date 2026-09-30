«Лос-Анджелес»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27
Основная информация о клубе «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Лос-Анджелес Кингз»
Город: Лос-Анджелес, штат Калифорния (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Питер Лавиолетт
Капитан: Дрю Даути
Домашняя арена: «Крипто.ком-Арена»
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский.
«Лос-Анджелес»: достижения и результат в сезоне-2025/26
«Кингз» дважды выигрывали Кубок Стэнли — в 2012 и 2014 годах.
В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес» одержал 35 побед, потерпел 27 поражений в основное время и 20 — за его пределами, набрал 90 очков и занял 4-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Кубке Стэнли команда выбыла в первом раунде.
«Лос-Анджелес»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27
«Лос-Анджелес» начнет сезон гостевой встречей с «Колорадо» 30 сентября по североамериканскому календарю. В Москве матч пройдет 1 октября и начнется в 5.00. Первый домашний матч «Кингз» сыграют против «Флориды».
Заключительная встреча регулярного чемпионата состоится на выезде против «Вегаса» 10 апреля по североамериканскому времени — 11 апреля в 5.30 мск.
«Лос-Анджелес»: календарь матчей в октябре 2026
1 октября. 5.00. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
4 октября. 5.00. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
7 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Флорида»
11 октября. 5.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»
14 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
18 октября. 4.00. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
21 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
23 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»
24 октября. 22.30. «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»
27 октября. 2.00. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
28 октября. 3.00. «Чикаго» — «Лос-Анджелес»
30 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Оттава»
31 октября. 23.00. «Лос-Анджелес» — «Баффало».
Главный тренер «Лос-Анджелеса»
Питер Лавиолетт возглавил «Кингз» летом 2026 года. Сезон-2026/27 станет для него первым на посту главного тренера команды.
Перед стартом чемпионата новым капитаном «Лос-Анджелеса» стал Дрю Даути. Он сменил завершившего карьеру Анже Копитара.
Российские хоккеисты «Лос-Анджелеса»
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Артемий Панарин — нападающий.
Панарин включен в стартовую активную заявку «Кингз». Российский защитник Кирилл Кирсанов перед началом сезона был отправлен в фарм-клуб «Онтарио Рейн» из АХЛ.
«Лос-Анджелес»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9