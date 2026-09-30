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Лос-Анджелес: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

«Лос-Анджелес»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Основная информация о клубе «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Лос-Анджелес Кингз»
Город: Лос-Анджелес, штат Калифорния (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Питер Лавиолетт
Капитан: Дрю Даути
Домашняя арена: «Крипто.ком-Арена»
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский.

«Лос-Анджелес»: достижения и результат в сезоне-2025/26

«Кингз» дважды выигрывали Кубок Стэнли — в 2012 и 2014 годах.

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес» одержал 35 побед, потерпел 27 поражений в основное время и 20 — за его пределами, набрал 90 очков и занял 4-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Кубке Стэнли команда выбыла в первом раунде.

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27

«Лос-Анджелес» начнет сезон гостевой встречей с «Колорадо» 30 сентября по североамериканскому календарю. В Москве матч пройдет 1 октября и начнется в 5.00. Первый домашний матч «Кингз» сыграют против «Флориды».

Заключительная встреча регулярного чемпионата состоится на выезде против «Вегаса» 10 апреля по североамериканскому времени — 11 апреля в 5.30 мск.

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в октябре 2026

1 октября. 5.00. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»

4 октября. 5.00. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

7 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Флорида»

11 октября. 5.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

14 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

18 октября. 4.00. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

21 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

23 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»

24 октября. 22.30. «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»

27 октября. 2.00. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»

28 октября. 3.00. «Чикаго» — «Лос-Анджелес»

30 октября. 5.00. «Лос-Анджелес» — «Оттава»

31 октября. 23.00. «Лос-Анджелес» — «Баффало».

Главный тренер «Лос-Анджелеса»

Питер Лавиолетт возглавил «Кингз» летом 2026 года. Сезон-2026/27 станет для него первым на посту главного тренера команды.

Перед стартом чемпионата новым капитаном «Лос-Анджелеса» стал Дрю Даути. Он сменил завершившего карьеру Анже Копитара.

Российские хоккеисты «Лос-Анджелеса»

  • Артемий Панарин — нападающий.

Панарин включен в стартовую активную заявку «Кингз». Российский защитник Кирилл Кирсанов перед началом сезона был отправлен в фарм-клуб «Онтарио Рейн» из АХЛ.

«Лос-Анджелес»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27

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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
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