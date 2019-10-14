«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вегасу» — 2:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард «золотых рыцарей» Пол Штястны, набравший 4 (2+2) очка. У его одноклубника Валентина Зыкова показатель полезности «-1» и силовой прием за 12.51 на льду.

На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука «-2» и бросок в створ за 14.49 (1.50 — в большинстве).

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Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Смит — 4 (Карлссон), 5:42 — 0:1. Пачоретти — 2 (бол., Теодор, Штястны), 6:59 — 0:2. Вагнер — 1 (Уокер, Кемпе), 7:49 — 1:2. Штястны — 2 (бол., Пачоретти, Теодор), 34:51 — 1:3. Штястны — 3 (бол., Маршессо, Хэйг), 37:00 — 1:4. Браун — 3 (Копитар, Иафалло), 44:24 — 2:4. Стоун — 4 (Штястны, Пачоретти), 44:41 — 2:5.

Вратари: Куик — Флери.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (16+8+14) — 36 (7+23+6).

Наши: Ковальчук (14.49/1/-2) — Зыков (12.51/0/-1).

14 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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