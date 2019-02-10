"Лос-Анджелес" проиграл "Бостону", Ковальчук очков не набрал

"Бостон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 ОТ. Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук не смог набрать очков за результативность.

"Лос-Анджелес" занимает последнее место в Западной конференции НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Лос-Анджелес" - 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)

Голы: Макэвой - 2 (Бержерон, Хейнен), 24:38 - 1:0. Иафалло - 11 (бол., Мартинес, Кемпе), 28:13 - 1:1. Копитар - 17 (Браун, Фанеф), 34:02 - 1:2. Хейнен - 8 (Макэвой, Маршан), 43:27 - 2:2. Крейчи - 12 (Краг, Пастрняк), 44:57 - 3:2. Маршан - 20 (мен., Бержерон), 46:49 - 4:2. Томпсон - 4 (Лейпсик), 49:19 - 4:3. Фантенберг - 1 (Даути, Тоффоли), 55:13 - 4:4. Бержерон - 20 (бол., Краг), 62:34 - 5:4.

Вратари: Раск - Куик.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 33 (15+7+7+4) - 29 (6+16+6+1).

Наши: - - Ковальчук (17.42/1/-1).

9 февраля. Бостон. TD Garden.