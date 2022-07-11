«Лос-Анджелес» продлил контракты с двумя шведскими форвардами

«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил, что продлил контракты с двумя шведскими форвардами.

24-летний Карл Грундстрем получил контракт на два года с зарплатой 1,3 миллиона долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате он установил личный рекорд результативности, набрав 15 (9+6) очков в 54 матчах. В плей-офф он забросил 3 шайбы и сделал 1 передачу в 6 матчах.

23-летний Лиас Андерссон подписал контракт на год с зарплатой 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он набрал только 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Напомним, что форвард был выбран «Рейнджерс» под общим 7-м номером на драфте-2017.