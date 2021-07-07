«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Воланином

«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кристианом Воланином. Соглашение с 26-летним уроженцем Квебека, который выступал за сборную США на последнем чемпионате мира, рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

The LA Kings have signed Christian Wolanin to a one-year, two-way contract extension. — LA Kings (@LAKings) July 6, 2021

Воланин оказался в «Кингз» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Оттавой». Всего в лиге он провел 61 матч, в которых набрал 18 (5+13) очков.