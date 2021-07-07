«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Воланином
19:49
«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кристианом Воланином. Соглашение с 26-летним уроженцем Квебека, который выступал за сборную США на последнем чемпионате мира, рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Воланин оказался в «Кингз» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Оттавой». Всего в лиге он провел 61 матч, в которых набрал 18 (5+13) очков.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю