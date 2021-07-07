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«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Воланином

19:49
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«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кристианом Воланином. Соглашение с 26-летним уроженцем Квебека, который выступал за сборную США на последнем чемпионате мира, рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Воланин оказался в «Кингз» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Оттавой». Всего в лиге он провел 61 матч, в которых набрал 18 (5+13) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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