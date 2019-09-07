«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с голкипером Кэмпбеллом

«Лос-Анджелес» заключил новый контракт с голкипером Джеком Кэмпбеллом. 27-летний американец заключил соглашение на два года, сообщает официальный сайт «Кингз».

За сезон он будет зарабатывать 1,65 миллиона долларов. В прошлом сезоне Кэмпбелл провел в регулярном чемпионате НХЛ 31 матч, в которых в среднем пропускал 2,3 шайбы и отражал 92,8 процента бросков.

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