«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Прохоркин забил гол

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:3. На счету российского нападающего «королей» Николая Прохоркина дебютный гол в лиге, показатель полезности «+1», 3 броска в створ, силовой прием и блокшот за 10.05 на льду. Илья Ковальчук снова не играл.

Джефф Картер, забросивший победную шайбу, признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Лизотт — 2 (мен., Кемпе, Даути), 10:59 — 1:0. Даути — 5 (бол., Иафалло, Копитар), 15:10 — 2:0. Пачоретти — 7 (Смит, Карлссон), 27:24 — 2:1. Прохоркин — 1 (Клиффорд, Лафф), 29:08 — 3:1. Маршессо — 5 (Икин), 34:52 — 3:2. Карлссон — 6 (Пачоретти, Теодор), 37:06 — 3:3. Картер — 6 (Рой), 52:42 — 4:3.

Вратари: Куик — Суббан (58:07).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (8+8+9) — 31 (14+11+6).

Наши: Прохоркин (10.05/3/+1) — -.

16 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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