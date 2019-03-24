"Лос-Анджелес" по буллитам обыграл "Анахайм"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" по буллитам добился победы над "Анахаймом" (4:3).

В составе хозяев голы на свой счет записали Кайл Клиффорд, Джефф Картер и Карл Грундстрем​.​ В составе "Анахайма" отличились Кэм Фаулер, Рикард Ракелль и Картер Роуни. Победный буллит на счету игрока "Кингз" Анже Копитара.

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не попал в заявку на матч. 35-летний форвард пропустил третий матч из последних четырех по решению главного тренера Вилли Дежардена.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Анахайм" - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фаулер - 5 (Велински, Стил), 3:47 - 0:1. Клиффорд - 9 (бол., Мартинес, Иафалло), 5:09 - 1:1. Картер - 12 (Браун, Вагнер), 33:48 - 2:1. Ракелль - 14 (бол., Сильверберг, Хенрик), 39:58 - 2:2. Роуни - 6 (мен., Грант), 49:42 - 2:3. Грундстрем - 3 (Тоффоли, Мартинес), 56:07 - 3:3.

Победный буллит: Копитар.

Вратари: Куик - Миллер.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (11+9+6+4) - 20 (7+4+8+1).

Наши: - - -.

24 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.