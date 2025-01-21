«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей и вышел на второе место в гонке бомбардиров.