«Питтсбург» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», Малкин отметился голом
«Питтсбург» победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «Пингвинз» по 2 (1+1) очка набрали Энтони Бовилье, Сидни Кросби и Кевин Хейз. Также голами отметились Коди Гласс и Евгений Малкин. Теперь в активе 38-летнего россиянина 34 (9+25) очка в 45 играх нынешнего сезона.
Автором единственной заброшенной шайбы «Кингз» стал Адриан Кемпе.
«Питтсбург» набрал 48 очков за 49 матчей и поднялся на 13-е место в таблице Восточной конференции. У «Лос-Анджелес» 55 баллов после 44 игр и седьмая строчка на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Хэйс — 8 (бол.), 10:09 — 0:1. Кросби — 13 (Грызлик, Бовилье), 14:09 — 0:2. Малкин — 9 (Томасино, Петтерссон), 28:26 — 0:3. Кемпе — 23 (бол., Копитар, Спенс), 36:02 — 1:3. Гласс — 3 (Хэйс, Пикерин), 39:00 — 1:4. Бовилье — 11 (Летанг, Кросби), 46:57 — 1:5.
Вратари: Риттих — Неделькович.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 26 (6+9+11) — 32 (12+9+11).
Наши: Гавриков (21.55/1/-2) — Малкин (14.36/3/+1).
21 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
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Айлендерс – Коламбус
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Чикаго – Каролина
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Лос-Анджелес – Питтсбург
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