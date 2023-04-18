«Лос-Анджелес» перевел матч с «Эдмонтоном» в овертайм, забив за 17 секунд до сирены

«Лос-Анджелес» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается на выезде с «Эдмонтоном».

За 17 секунд до окончания третьего периода форвард «Кингз» Анже Копитар при счете 2:3 забросил шайбу и перевел встречу в овертайм. При этом все три гола гости забили в третьей 20-минутке.