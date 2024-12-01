«Лос-Анджелес» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Лаферрье, Кевин Фиала, Анже Копитар, Адриан Кемпе и Тревор Мур.

За «Сенаторз» отличились Тим Штюцле и Адам Годетт.

«Лос-Анджелес» с 31 очком идет 4-м на «Западе», «Оттава» набрала 21 очко и занимает 15 место в Восточной конференции.