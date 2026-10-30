«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Оттаву», Панарин набрал 2 очка

«Лос-Анджелес» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра прошла на «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.

Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин в основное время отметился голом, а также поучаствовал в победной шайбе в овертайме, записав на свой счет голевую передачу. У 35-летнего россиянина теперь 13 (8+5) очков в 12 играх.

У хозяев также голами отметились Эрик Хаула, Тревор Мур, Майки Андерсон, Джоэль Армиа и Куинтон Байфилд. У «Сенаторз» Дилан Козенс оформил дубль, а Тайлер Клевен, Шейн Пинто и Дрейк Батерсон забросили по одной шайбе.

«Лос-Анджелес» набрал 10 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 17 очков в 14 играх.

Следующим соперником «Кингз» будет «Баффало», а «Сенаторз» сыграют с «Сан-Хосе». Оба матча пройдут 31 октября.