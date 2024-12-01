«Лос-Анджелес» победил «Оттаву», у Гаврикова передача

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 5:2.

В составе «Кингз» отличились Алекс Лафренье, Кевин Фиала, Анже Копитар, Адриан Кемпе и Тревор Мур, Владислав Гавриков отметился результативной передачей. У «Сенаторз» шайбы на счету Тима Штюцле и Адама Годетта.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 31 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Оттава» с 21 очком — на 15-й строчке «Востока».