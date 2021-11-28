Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Гундстрема принес «Лос-Анджелесу» победу над «Оттавой»

05:50
Теги:

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «Кингз» дубль оформил Карл Гундстрем, еще по шайбе забросили Виктор Арвидссон и Артур Калиев. «Сенаторз» голы забили Майкл Дель Зотто и Коннор Браун.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 21 очком занимает 12-е место в Западной конференции, «Оттава» с 9 очками — на последней строчке Востока.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Умер Александр Градский
0