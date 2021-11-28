Дубль Гундстрема принес «Лос-Анджелесу» победу над «Оттавой»
05:50
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.
В составе «Кингз» дубль оформил Карл Гундстрем, еще по шайбе забросили Виктор Арвидссон и Артур Калиев. «Сенаторз» голы забили Майкл Дель Зотто и Коннор Браун.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 21 очком занимает 12-е место в Западной конференции, «Оттава» с 9 очками — на последней строчке Востока.
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