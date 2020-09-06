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«Лос-Анджелес» отдал нападающего Грундстрема в аренду в шведский клуб

10:27
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Карл Грундстрем начнет сезон в Швеции. Клуб из НХЛ отдал 22-летнего хоккеиста в аренду в команду «Бьоркловен», сообщает сайт «Королей».

Отметим, что в начале сентября «Лос-Анджелес» продлил контракт с Грундстремом. Соглашение рассчитано на два года, зарплата — 1,45 миллиона долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ швед провел 13 матчей и сделал 4 результативные передачи. В АХЛ на его счету 40 игр и 28 (12+16) очков.

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