"Лос-Анджелес" одержал победу над "Анахаймом"

"Лос-Анджелес" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Карла Грундстрема.
"Кингз" прервали серию из трех поражений. Российский нападающий Илья Ковальчук провел на площадке 13 минут 19 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Лос-Анджелес" - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Браун - 17 (Форборт, Даути), 6:22 - 0:1. Спронг - 11 (Гецлаф), 7:27 - 1:1. Клиффорд - 8 (Льюис, Ладу), 10:37 - 1:2. Грундстрем - 2 (Кемпе, Тоффоли), 16:25 - 1:3. Сильверберг - 19, 52:16 - 2:3.
Вратари: Миллер (58:22) - Куик.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 20 (2+8+10) - 25 (10+9+6).
Наши: - - Ковальчук (13.19/3/0).
11 марта. Анахайм. Honda Center.
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