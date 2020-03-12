«Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» и продлил победную серию до семи матчей

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» продлили свою победную серию до семи матчей кряду, команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал 20-летний форвард Габриэль Виларди, недавно восстановившийся после травмы спины. Нападающий Николай Прохоркин провел на льду 10 минут и отметился двумя бросками по воротам. Защитник «Оттавы» Никита Зайцев за 20 минут игрового времени заработал 4 минуты штрафа, нанес один бросок и провел один силовой прием.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Райан — 5 (Ткачак, Уайт), 0:29 — 0:1. Льюис — 6 (Кемпе, Хаттон), 10:09 — 1:1. Гаврилюк — 3 (Энглунд, Пол), 41:57 — 1:2. Виларди — 3 (бол., Уокер, Рой), 49:12 — 2:2. Фрк — 6 (Виларди, Даути), 55:19 — 3:2.

Вратари: Петерсен — Андерсон (57:58).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 39 (13+11+15) — 26 (10+8+8).

Наши: Прохоркин (10.53/2/0) — Зайцев (19.54/1/0).

12 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.