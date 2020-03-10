«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо». Прохоркин набрал одно очко, Ничушкин не реализовал буллит

«Лос-Анджелес» выиграл у «Колорадо» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Остин Вагнер, Мики Андерсон и Алекс Иафало. Одно очко за результативный пас заработал Николай Прохоркин. У гостей забил Пьер-Эдуар Белльмар. Валерий Ничушкин не реализовал буллит.

«Лос-Анджелес» набрал 62 очка и занимает последнее, 16-е место на Западе. У «Колорадо» 90 очков и второе место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Вагнер — 6 (Прохоркин, Уокер), 14:22 — 1:0. Андерсон — 1 (Фрк, Виларди), 15:25 — 2:0. Белльмар — 9 (Коул), 42:19 — 2:1. Иафалло — 17 (Хаттон, Даути), 54:35 — 3:1.

Нереализованный буллит: Ничушкин («Колорадо»), 33:15.

Вратари: Куик — Францоуз (58:34 — 59:55).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (11+16+8) — 22 (4+8+10).

Наши: Прохоркин (12.38/3/+1) — Задоров (17.43/0/+1), Каменев (9.47/1/-1), Наместников (16.26/0/-2), Ничушкин (17.04/3/0).

10 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.