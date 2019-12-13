«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» и одержал вторую победу подряд

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 2:1.

Для «Кингз» это вторая победа подряд после четырехматчевой серии поражений, с 28 очками они занимают последнее место в Западной конференции. «Анахайм» с 30 очками расположился на 13-й строчке на Западе.



НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Лафф — 1 (Тоффоли, Рой), 18:31 — 0:1. Картер — 9 (бол., Даути, Тоффоли), 24:27 — 0:2. Грант — 9 (бол., Сильверберг, Комтуа), 45:12 — 1:2.

Вратари: Гибсон (58:45) — Куик.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 37 (15+5+17) — 27 (13+8+6).

Наши: — - -.

13 декабря. Анахайм. Honda Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков