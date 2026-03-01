«Лос-Анджелес» объявил об увольнении Хиллера с поста главного тренера

Джим Хиллер уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелеса», сообщает пресс-служба клуба.

Временно исполнящим обязанности главного тренера «Кингз» до конца сезона-2025/26 назначен Ди Джей Смит. Смит с февраля 2024 года был ассистентом Хиллера. Помощником 48-летнего специалиста станет Мэтт Грин.

С 2015 по 2019 год Смит занимал роль ассистента в «Торонто», а с 2019 по 2024-й был главным тренером «Оттавы».

«Лос-Анджелес» с 62 очками после 59 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.