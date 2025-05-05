«Лос-Анджелес» объявил об уходе Роба Блейка с поста генменеджера

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк покинул клуб, сообщает пресс-служба «Кингз».

«От имени всей организации я хотел бы поблагодарить Роба за его преданность «Лос-Анджелес Кингз» и страсть, с которой он относится к своей работе. Достичь такого взаимопонимания было непросто, и я ценю сотрудничество с Робом, который всегда работал на благо «Кингз».

Роб заслуживает большой похвалы и уважения за то, что вывел нас на тот уровень, на котором мы находимся сегодня. Он был важной частью «Кингз», мы всегда будем ценить его за все, что он сделал для этой франшизы», — заявил президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл.

Блейк присоединился к административному штабу клуба в 2013 году, став заместителем генерального директора «Кингз». В 2017 году он стал генменеджером команды.