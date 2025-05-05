Хоккей
5 мая, 19:54

«Лос-Анджелес» объявил об уходе Роба Блейка с поста генменеджера

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк покинул клуб, сообщает пресс-служба «Кингз».

«От имени всей организации я хотел бы поблагодарить Роба за его преданность «Лос-Анджелес Кингз» и страсть, с которой он относится к своей работе. Достичь такого взаимопонимания было непросто, и я ценю сотрудничество с Робом, который всегда работал на благо «Кингз».

Роб заслуживает большой похвалы и уважения за то, что вывел нас на тот уровень, на котором мы находимся сегодня. Он был важной частью «Кингз», мы всегда будем ценить его за все, что он сделал для этой франшизы», — заявил президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл.

Блейк присоединился к административному штабу клуба в 2013 году, став заместителем генерального директора «Кингз». В 2017 году он стал генменеджером команды.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 17 12 5 24
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Филадельфия 17 9 8 21
6 Рейнджерс 18 9 9 20
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Юта 18 10 8 21
4 Виннипег 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 18 6 12 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

