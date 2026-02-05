Хоккей
5 февраля, 00:15

«Лос-Анджелес» объявил об обмене Панарина из «Рейнджерс» и подписании с россиянином нового контракта

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Getty Images

«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о подписании российского нападающего Артемия Панарина. «Кингз» обменяли форварда Лиама Гринтри, условный пик в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2028 года на 34-летнего россиянина.

До конца сезона-2025/26 «Рейнджерс» будут платить 50 процентов зарплаты Панарина.

Кроме того, Панарин согласовал с «Лос-Анджелесом» условия двухлетнего контракта со средней годовой зарплатой в 11 миллионов долларов (до сезона-2027/28).

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». На его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
  • Kiril1Yrich

    так он и деньги не выиграл, если ты следил, что ему предлагали...он тупо на город повелся...сиэтл 14 предлагал и 4 года

    05.02.2026

  • Archon

    Не знаю,что на это сказать.. Скорей всего финансы и дурь. Победить в ЛАК хоть в чём-то ему будет КРАЙНЕ сложно.Они даже девок своих нормально тр\ахнуть не могут,что уж говорить про хоккей))))

    05.02.2026

  • spartsmen

    весьма неожиданно. ни от одного "эксперта" не слышал о такой возможности. ну что ж, будет греться на солнышке и выбивать свои 80 за сезон.

    05.02.2026

  • N.A.F.1974

    Так Гретцки говорил. А на самом деле контракт его заканчивался через 1,5 года.И он не торопился переподписываться.Хотя и предлагали.Хотел рынок прощупать.Эдмонтон тогда не относился к богатейшим организациям.Поэтому не факт, что потянули бы. В LA Уэйн заключил соглашение на 8 лет за 22 млн.Для понимания,средняя зарплата в НХЛ тогда была 264000.Поклингтон за Гретцки получил 15 млн,Карсона(2-й общий выбор в 86-м) ,Желинаса и три первых(89,91,93).В LA помимо поехал Максорли и Крушельницки. Не мешок картошки и не близко.А история всех по местам расставила.Гретцки подзаработал,дошел до финала,популяризировал хоккей в Калифорнии.А Эдмонтон в 5-й раз победил.Став последней командой-династией.

    05.02.2026

  • bvp

    Все правильно сделал Артемий, у ЛА есть Кори и Перри, поэтому финал КС, как минимум.

    05.02.2026

  • Артемон Доберманов

    Счастье вдруг...в тишине...постучалось..в двери

    05.02.2026

  • SportsMan

    В связи с уходом Копитара, у Кингз была потребность в новой звезде.А вот Панарину это зачем, я не в курсе. Ну, море, климат, тепло, почему нет? )

    05.02.2026

  • Archon

    Благодарствуем за уточнение. Но сути это особо не меняет. "Финансы" и бестолковый,бесперспективный клуб.

    05.02.2026

  • Sn0w

    Ну, я ранее предполагал, что либо в топ за копейки, либо в дно из большого города за баблом. Жинка сказала, что в большой город, да. А выбор возможных донных локаций был небольшой. Единственное, что я думал, что они выкрутят руки клубу, и будет контракт на 4 года. Но, видимо, ГМы все же не все полностью тупые.

    05.02.2026

  • True Timati

    Наглядное пособие подкаблучника. Лысый там ничего не решал. Как козел на поводке. Куда отвела хозяйка, там и будет

    05.02.2026

  • Сергей

    Все же Артемий выбрал деньги.... Может он и прав....Выигрыш КС не гарантирован даже в самом сильном контендере, а деньги нужны всегда....

    05.02.2026

  • Сергей

    Уточню. Грецки не переходил в ЛА. Он был туда продан и, как он вспоминал в одном из интервью, "был продан за мешок картошки". Уэйн был очень разочарован и обижен на руководство Ойлерз за это. В те годы игроки были абсолютно бесправны в отношении своей карьеры, вопросов обменов или продажи. Это сейчас есть положения о запрете и разные другие огрничения. Профсоюз добился, тогда все было не так.

    05.02.2026

  • oleg.bob

    Перешёл- и славненько! Это лучше, чем сидеть и ждать у моря погоды.

    05.02.2026

  • Andrey Konyakhin

    Да уж!

    05.02.2026

  • Алексей Х

    Пошел по пути Грецки) Неплохо, считаю. Сходит на баскет, с Леброном сфотается)). Холливуд опять же рядом, кинозвезды...

    05.02.2026

  • maxcds

    Как изначально и предполагалось некоторыми экспертами - как раз лоси были в списке претендентов №1. В общем за мешок шайб получили игрока на закате вместо игрока, уходящего в закат. Русским нападающим часто в кингс нелегко. Из последних - Кузьменко, Ковальчук. Надеюсь Одумавшийся сможет.

    05.02.2026

  • Nick280881

    "Контракт невысокий, с уходом в закат" на 11 млн в год. Просто сущие копейки.)))

    05.02.2026

  • nikola mozaev

    Сегодня Лос-Анджелесу играть с Сиэтлом, команды находятся на девятом и восьмом местах на Западе. Вот и посмотрим есть у Лос-Анджелеса перспективы на Кубок Стэнли. По мне Короли, усиленные Панариным, будут способны на многое.

    05.02.2026

  • Владимир К.

    Как-будто Рейнджерс имел какие-то перспективы на Кубок Стэнли... И да, не всем везёт выиграть этот самый Кубок, чаще его не выигрывают. И мир от этого не рухнул.

    05.02.2026

  • динмос

    Артемий Панарин главная звезда Лос Анджелеса, звучно

    05.02.2026

  • Archon

    Это и беда и вина..И отказ от КС. А ведь он отличный форвард. В "Тампе" или "Флориде" мог бы много чего понатворить))))))) "Такие люди просто так на дороге не валяются..Значит что-то случилось"(с)(КВН) )))

    05.02.2026

  • Archon

    Ну вот..И на кой хрен всё это?? Только ради бабла?? Ну ведь,объективно,ЛА = бесперспективен..Впрочем,вспоминается Грецки..Который туда тоже исключительно ради бабла переходил...

    05.02.2026

  • hant64

    Что можно сказать о том, куда всё же ушёл Панарин - куда-то должен был уйти, вот и ушёл. И больше говорить ничего не нужно - амбиции на КС окончательно похоронены.

    05.02.2026

  • Edward

    Что тут скажешь? Команда без перспектив на КС, но Панарин будет здесь лидером. Контракт невысокий, с уходом в закат

    05.02.2026

  • Kirill Boglovsky

    Вот это прям удивительно.

    05.02.2026

    • «Нэшвилл» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

    «Рейнджерс» попрощались с Панариным
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 57 36 21 78
    2 Питтсбург 56 29 27 70
    3 Айлендерс 58 32 26 69
    4 Коламбус 56 29 27 65
    5 Вашингтон 59 29 30 65
    6 Филадельфия 56 25 31 61
    7 Нью-Джерси 57 28 29 58
    8 Рейнджерс 57 22 35 50
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 55 37 18 78
    2 Монреаль 57 32 25 72
    3 Детройт 58 33 25 72
    4 Баффало 57 32 25 70
    5 Бостон 57 32 25 69
    6 Оттава 57 28 29 63
    7 Торонто 57 27 30 63
    8 Флорида 57 29 28 61
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 55 37 18 83
    2 Миннесота 58 34 24 78
    3 Даллас 57 34 23 77
    4 Юта 57 30 27 64
    5 Нэшвилл 57 26 31 59
    6 Чикаго 57 22 35 53
    7 Виннипег 56 22 34 52
    8 Сент-Луис 57 20 37 49
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 57 27 30 68
    2 Эдмонтон 58 28 30 64
    3 Сиэтл 56 27 29 63
    4 Анахайм 56 30 26 63
    5 Лос-Анджелес 56 23 33 60
    6 Сан-Хосе 55 27 28 58
    7 Калгари 56 23 33 52
    8 Ванкувер 57 18 39 42
    Результаты / календарь
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    3.02
    4.02
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    26.02 03:00 Нью-Джерси – Баффало - : -
    26.02 03:00 Вашингтон – Филадельфия - : -
    26.02 03:30 Тампа-Бэй – Торонто - : -
    26.02 04:00 Даллас – Сиэтл - : -
    26.02 05:00 Юта – Колорадо - : -
    26.02 06:00 Лос-Анджелес – Вегас - : -
    26.02 06:00 Ванкувер – Виннипег - : -
    26.02 06:30 Анахайм – Эдмонтон - : -
    Все результаты / календарь

