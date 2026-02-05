«Лос-Анджелес» объявил об обмене Панарина из «Рейнджерс» и подписании с россиянином нового контракта

«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о подписании российского нападающего Артемия Панарина. «Кингз» обменяли форварда Лиама Гринтри, условный пик в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2028 года на 34-летнего россиянина.

До конца сезона-2025/26 «Рейнджерс» будут платить 50 процентов зарплаты Панарина.

Кроме того, Панарин согласовал с «Лос-Анджелесом» условия двухлетнего контракта со средней годовой зарплатой в 11 миллионов долларов (до сезона-2027/28).

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». На его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.