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«Лос-Анджелес» объявил о подписании Ткачева, но разместил фото с другим игроком

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Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Twitter Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Instagram
Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Twitter
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«Кингз» объявили о подписании контракта с форвардом Владимиром Ткачевым. Бывший форвард «Адмирала», «Салавата Юлаева» и СКА заключил с калифорнийцами однолетний контракт новичка.

При этом «Лос-Анджелес» разместил фотографию с другим Владимиром Ткачевым — игроком 1993 года рождения, выступавшим за «Ак Барс» и «Локомотив» и подписавшим контракт с «Трактором».

Twitter "Лос-Анджелеса". Фото Instagram
Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Instagram

Позже этот пост в Twitter был удален.

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