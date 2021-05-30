«Лос-Анджелес» объявил о подписании Ткачева, но разместил фото с другим игроком
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«Кингз» объявили о подписании контракта с форвардом Владимиром Ткачевым. Бывший форвард «Адмирала», «Салавата Юлаева» и СКА заключил с калифорнийцами однолетний контракт новичка.
При этом «Лос-Анджелес» разместил фотографию с другим Владимиром Ткачевым — игроком 1993 года рождения, выступавшим за «Ак Барс» и «Локомотив» и подписавшим контракт с «Трактором».
Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Instagram
Позже этот пост в Twitter был удален.
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