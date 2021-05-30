«Лос-Анджелес» объявил о подписании Ткачева, но разместил фото с другим игроком

«Кингз» объявили о подписании контракта с форвардом Владимиром Ткачевым. Бывший форвард «Адмирала», «Салавата Юлаева» и СКА заключил с калифорнийцами однолетний контракт новичка.

При этом «Лос-Анджелес» разместил фотографию с другим Владимиром Ткачевым — игроком 1993 года рождения, выступавшим за «Ак Барс» и «Локомотив» и подписавшим контракт с «Трактором».

Twitter «Лос-Анджелеса». Фото Instagram

Позже этот пост в Twitter был удален.