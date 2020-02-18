«Лос-Анджелес» обменял Тоффоли в «Ванкувер»

«Ванкувер» и «Лос-Анджелес» совершили обмен, сообщает официальный сайт лиги. Состав канадской команды пополнил нападающий Тайлер Тоффоли. «Короли» получили право выбора во втором раунде драфта-2020, Тима Шаллера и Тайлера Мэддена, а также условный выбор в четвертом раунде драфта-2022.

В 58 матчах текущего сезона Тоффоли набрал 34 (18+16) очка. 27-летний канадец был задрафтован в 2010 году под общим 47-м номером. По окончании сезона он может стать неограниченно свободным агентом.

У 29-летнего Шаллера 6 (5+1) очков в 51 матче.

20-летний Мэдден выступает в NCAA. У него 37 (19+18) очков в 27 матчах.