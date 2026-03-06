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«Лос-Анджелес» обменял Фогеле в «Оттаву» на выбор во втором раунде драфта

Павел Лопатко

Нападающий Уоррен Фогеле был обменян в «Оттаву» из «Лос-Анджелеса». «Кингз» получили за 29-летнего канадца выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, сообщает пресс-служба лиги.

Команды также обменялись условными выборами в третьем раунде того же драфта.

В сезоне-2025/26 Фогеле набрал 9 (7+2) очков в 47 матчах за «Кингз». У него остался один год по трехлетнему контракту на 10,5 миллиона долларов США, подписанному 1 июля 2024 года.

Фогеле был выбран «Каролиной» в третьем раунде драфта НХЛ 2014 года. За карьеру он набрал 218 очков в 560 матчах регулярных чемпионатов за «Харрикейнз», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес». Также на его счету 27 очков в 86 играх Кубка Стэнли.

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