«Лос-Анджелес» обменял Дано в «Монреаль»

«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил об обмене нападающего Филлипа Дано в «Монреаль». За 32-летнего канадца «Кингз» получили пик второго раунда драфта НХЛ 2026 года.

Дано вернется в клуб, за который играл с 2016 по 2021 год.

В этом сезоне форвард отметился пятью голевыми передачами в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Лос-Анджелес» набрал 39 очков в 34 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 40 очков в 34 играх.