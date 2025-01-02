«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» переиграл «Нью-Джерси» в домашнем матче со счетом 3:0.

Авторами голов «Кингз» стали Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» набрал 49 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» расположился на 2-й строчке «Востока» с 51 баллом.