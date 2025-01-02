«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси»

«Лос-Анджелес» на своем льду одержал победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У хозяев шайбы забросили Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе.

«Кингз» набрали 49 очков в 37 встречах и занимают 4-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м на «Востоке» с 51 очком в 41 игре.