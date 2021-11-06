Шайба Иафалло в овертайме принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Нью-Джерси»
08:12
«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Кингз» Алекс Иафалло.
«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Кемпе — 3 (Браун, Копитар), 39:58 — 1:0. Братт — 2 (Юнссон, Хишир), 43:19 — 1:1. Калиев — 3 (бол., Рой, Атанасиу), 56:20 — 2:1. Заха — 5 (Грэйвс, Братт), 59:36 — 2:2. Иафалло — 5 (Дано), 60:42 — 3:2.
Вратари: Петерсен — Блэквуд.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (9+8+10+2) — 23 (10+7+6+0).
6 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
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