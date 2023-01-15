«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес», 22-летний защитник Охотюк забил гол
«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе «Девилз» отметились Томаш Татар, Эрик Хаула, Никита Охотюк,Райан Грэйвз и Йеспер Братт. У «Кингз» забивали Анже Копитар и Кевин Фиала, который не реализовал буллит в третьем периоде.
«Нью-Джерси» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 56 очками на 5-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Голы: Фиала — 16 (бол., Кемпе, Даути), 6:32 — 1:0. Татар — 10 (бол., Хишир, Хьюз), 12:51 — 1:1. Хаула — 3 (Мерсер), 22:37 — 1:2. Копитар — 12 (бол., Даути, Виларди), 26:48 — 2:2. Охотюк — 1 (Палат, Хьюз), 27:40 — 2:3. Грэйвс — 4 (Шарангович), 30:57 — 2:4. Братт — 18 (п.в., Шарангович, Грэйвс), 58:56 — 2:5.
Нереализованный буллит: Фиала (Лос-Анджелес), 47:19.
Вратари: Куик (56:18 — 57:51, 58:37 — 58:56) — Блэквуд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (15+11+10) — 28 (6+7+15).
Наши: — - Охотюк (12.01/1/+1).
15 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|27
|16
|61
|2
|Нью-Джерси
|43
|28
|15
|59
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|33
|9
|70
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|55
|4
|Баффало
|41
|21
|20
|44
|5
|Флорида
|44
|20
|24
|44
|6
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|43
|17
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|44
|21
|23
|45
|6
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|44
|7
|Аризона
|42
|13
|29
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|28
|16
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|42
|17
|25
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|3 : 4
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|41
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25