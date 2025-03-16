«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Нэшвилл»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 64-й минуте забросил Куинтон Байфилд.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 81 очком занимает пятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Байфилд — 17 (Кемпе, Кларк), 63:20 — 1:0.

Вратари: Кемпер — Аннунен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (4+2+12+3) — 24 (7+7+9+1).

Наши: Гавриков (20.37/2/0), Кузьменко (17.21/1/0) — Свечков (13.49/1/0).

16 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.