"Лос-Анджелес" не планирует выкупать контракт Ковальчука

Напомним, "Кингз" выкупили соглашение защитника Диона Фанюфа, но планируют этим ограничиться.

Менеджмент "Лос-Анджелеса" раздумывает об обмене Ковальчука и готов удержать 1,5 миллиона из его зарплаты в 6,25 миллиона в год, но российский форвард никуда не собирается и контролирует ситуацию, имея в контракте пункт о запрете на любые действия менеджмента.

15 июня открывается окно для выкупа контрактов, однако большая часть соглашения Ковальчука состоит из бонусов. Кроме того, контракты заключенные в 35 и более лет учитываются под потолком зарплат даже в случае выкупа. (Игорь Еронко)

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